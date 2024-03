Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede infiintarea Registrului traficantilor de droguri. Potrivit ministrului Justiției, Alina Gorghiu, registrul va fi operațional de la 1 ianuarie 2025.

