Stiri pe aceeasi tema

- Legea pentru inființarea Registrului traficanților era necesara pentru a lupta cu flagelul drogurilor, afirma mi nistrul Justiției, Alina Gorghiu, dupa ce Klaus Iohannis a promulgat legea. „Legea inițiata impreuna cu colegii parlamentari PNL era necesara pentru a lupta cu flagelul drogurilor. Registrul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede infiintarea Registrului traficantilor de droguri. Potrivit ministrului Justiției, Alina Gorghiu, registrul va fi operațional de la 1 ianuarie 2025.

- Legea care prevede infiintarea Registrului traficantilor de droguri a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis. „Un pas important in batalia pe care intreaga societate romaneasca o poarta impotriva fenomenului drogurilor”, spunea Alina Gorghiu, mini

- Traficantii de droguri nu mai pot primi pedepse cu suspendare. A fost promulgata „Legea 2 Mai”, dupa numele localitații in care s-a produs accidentul comis de Vlad Pascu. Pedepsele vor fi de la trei la zece ani de inchisoare. Anul trecut, aproape jumatate din traficanti au primit condamnari cu suspendare.…

- Camera Deputaților a aprobat, marți, Legea „2 Mai”. Proiectul prevede eliminarea posibilitatii executarii pedepsei sub supraveghere, in cazul traficului de droguri de mare risc si traficului international de droguri de mare risc. Legea are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.143/2000, precum…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede ca romanii din afara granitelor tarii pot accesa servicii consulare online. Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr. 62/2019 privind activitatea consulara, in sensul cresterii gradului de digitalizare…

- Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr. 62/2019 privind activitatea consulara, in sensul cresterii gradului de digitalizare a serviciilor consulare, prin introducerea posibilitatii ca cetatenii sa poata accesa servicii consulare online, fara a fi nevoiti sa…