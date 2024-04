Stiri pe aceeasi tema

- Ecuația aderarii Romaniei la spațiul Schengen este una complicata. Austria blocheaza aderarea țarii noastre, dar totul trebuie vazut in spectru mai larg. Principala firma austriaca cu investiții in Romania este OMV și tot austriecii de la OMV vor extrage și gazele din Marea Neagra. Pentru aceasta exploatare…

- Romania devine un adevarat rechin al Europei de Est și este o piața tot mai atractiva pentru marii investitori. Vecinii din Bulgaria dau ca exemplu Romania pentru faptul ca noi contruim turbine eoliene in Marea Neagra, in timp ce Bulgaria nu o face, in aceleași condiții de clima și poziționare geografica.…

- Romania trebuie sa devina un actor major la Marea Neagra, iar Constanta - un hub informational, un hub de expertiza la Marea Neagra pe care sa il acceseze toti, a declarat prof. univ. dr. Dan Dungaciu.

- Oficiali occidentali fac dezvaluiri - Problema cu care se confrunta Rusia și afecteaza razboiul din Ucraina Rusia nu dispune de o productie interna de munitie suficienta pentru a face fata nevoilor sale in razboiul impotriva Ucrainei, dar cu toate acestea, presedintele Vladimir Putin nu a renuntat…

- Ucraina a anunțat ca are in vedere o ruta suplimentara pe Dunare, pentru a crește exporturile la nivelurile de dinainte de razboi, deoarece protestele din Polonia fața de livrarile de produse agricole blocheaza granița terestra cu Uniunea Europeana. Ruta ar urma sa treaca prin Romania, pe la Constanța…

- Deputatul USR, Stelian Ion, a abordat problema culturii in municipiul Constanta, intr o postare pe pagina sa de Facebook. Deputatul a subliniat ca "orasul are nevoie de evenimente culturale" si ca unul dintre obiectivele sale este ca "la Constanta sa existe primul teatru construit in Romania in ultimii…

- Seful Statului Major al Armatei, generalul Gheorghita Vlad, a afirmat, marți, ca militarii nu au legislatia necesara pentru a dobori dronele de atac care ar mai intra in spatiul aerian al Romaniei, asa cum s-a intamplat anul trecut.

- Un inalt oficial al Departamentului de Stat al SUA a subliniat ca, in afara propriului coridor al Kievului de la Marea Neagra, Romania va ramane pentru Ucraina cea mai importanta ruta alternativa de export pentru cereale și pentru alte produse.Vezi și: Marcel Boloș anunța inasprirea masurilor pentru…