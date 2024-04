Razboiul dintre Rusia și Ucraina continua sa conduca la inovații tehnice. Un nou tip de drona maritima a fost descoperit acum in Marea Neagra – echipata cu un focos masiv. Dar originea ei este neclara. O parte din drona maritima care a aparut in Romania la inceputul lunii aprilie a venit din SUA. Aceasta este concluzia publicata de portalul Naval News. In consecința, drona maritima neobișnuita se bazeaza pe o barca gonflabila din SUA cu o coca din aluminiu, care a fost de fapt proiectata pentru operațiunile pompierilor. Vopseaua roșie originala a ambarcațiunii, fabricata de Silver Ships in statul…