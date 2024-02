Colegiul National Militar din Constanta organizeaza recrutarea si selectia pentru soldati gradati profesionisti

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul 346 comunicații și tehnologia informației „SAVA HENȚIA” recruteaza soldați-gradați profesioniști in vederea incadrarii a 5 posturi vacante in arma Comunicații, tehnologia informației și aparare cibernetica, 4 posturi in arma Auto și 1 post in arma Intendența. In perioada 12.02.2024 – 01.03.2024,…

- Fregata "Marasesti" organizeaza, in perioada 12.02 01.03.2024, selectia pentru posturile de soldati gradati profesionisti.Recrutarea si inscrierea candidatilor au loc la bordul fregatei "Marasesti" din Portul Militar Constanta.Criterii de selectie:bull; sa aiba varsta intre 18 ani impliniti, la data…

- ANGAJARI IN ARMATA 2024: 5.000 de posturi pentru soldati si gradati profesionisti disponibile la nivel național. Inscrierea candidatilor, pana la 1 martie ANGAJARI IN ARMATA 2024: 5.000 de posturi pentru soldati si gradati profesionisti disponibile la nivel național. Inscrierea candidatilor, pana la…

- Informatii referitoare la oferta profesionala, conditii de recrutare, selectie si repartitie pot fi obtinute direct de la unitatile militare pentru care candidatii opteaza sau de la Biroul informare recrutare de pe raza localitatii de domiciliu, precizeaza MApN, intr-un comunicat transmis AGERPRES.…

- Ministerul Apararii Nationale a anuntat, marti, ca organizeaza concursuri de recrutare pentru peste 5.000 de posturi de soldati si gradati profesionisti. Informatii referitoare la oferta profesionala, conditii de recrutare, selectie si repartitie pot fi obtinute direct de la unitatile militare pentru…

- Ministerul Apararii Nationale desfasoara o campanie de recrutare a tinerilor – baieti si fete, pentru posturi de soldati si gradati profesionisti. Inscrierea candidatilor are loc pana la 1 martie, fiind disponibile peste 5.000 de posturi, relateaza News.ro.

- Oportunitați variate pentru cei dornici sa se alature forțelor armate – 64 de locuri disponibile in diferite specializari Incepand cu data de 12 februarie și pana la 1 martie 2024, Batalionul 53 Comando “Smaranda Braescu” din Bacau desfașoara activitați ample de recrutare, selecție și repartizare pentru…

- Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu organizeaza campanii de recrutare pentru functii de soldati si gradati profesionsti Cererile de inscriere se depun in intervalul orar 10.00 14.00, direct la sediul Bazei 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu din localitatea Mihail Kogalniceanu, str. Tudor Vladimirescu, nr.…