VIDEO Cîţu: Joi vom lansa o campanie media pro-vaccinare de la Guvern Premierul Florin Citu a declarat ca joi de la nivelul Guvernului va fi lansata o campanie media pro-vaccinare, adaugand ca rolul sau ca sef al Executivului este de a veni cu o campanie mai "galagioasa" fata de cea prezentata de "vocile anti-vaccinare".

"Eu vorbeam, daca puneti contextul, era vorba de a avea o campanie pro-vaccinare mai galagioasa, despre asta vorbeam. Exista o campanie anti-vaccinare care este la 2-3 televiziuni, ca sa o acoperim, in sensul asta, sa putem sa facem aceasta campanie de vaccinare mai puternica. Joi vom avea, vom lansa o campanie media… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

