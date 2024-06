Colegiul Pedagogic ,,Ștefan Velovan” a publicat oferta şcolară Colegiul Național Pedagogic ,,Ștefan Velovan” din Craiova, una dintre unitatile de invațamant de traditie din Dolj, a publicat oferta scolara pentru anul 2024-2025. „Misiunea școlii noastre este aceea de a deveni o școala a noilor tehnologii de informare și dezvoltare a potențialului elevilor, al capacitații de analiza și sinteza, astfel incat sa se poata integra optim in societate. Suntem adeptii unui invațamant formativ, prin aplicarea in munca la clasa a unor metode de predare-invațare activ-participative prin care sa se satisfaca nevoile fiecarui elev de a se simți competent in a deține și… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

