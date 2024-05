Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, 17 mai, ca a existat o discutie intre angajatii din Guvern care cer majorarea salariilor si seful Cancelariei, Mihai Ghigiu, dar nu a oferit nicio soluție concreta de rezolvare a nemulțumirilor salariaților de la Palatul Victoria.„Am inteles ca au avut o discutie cu seful Cancelariei. Nu am apucat sa cunosc pe toata lumea din Guvern. Am si promis ca poate fac un team building, dar dupa ce ies la pensie. Eu sunt un om foarte deschis si am stat de vorba cu fiecare categorie in parte”, a afirmat Marcel Ciolacu, aflat la Piatra Neamț, potrivit news.ro.Angajatii…