Victorie cu emoţii pentru Franţa, 1-0 cu Austria Selectionata Frantei a invins cu emotii formatia Austriei, cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe Dusseldorf Arena, in Grupa D a Campionatului European de fotbal – EURO 2024, gazduit de Germania. Vicecampioana mondiala s-a impus la limita, prin autogolul lui Maximilian Woeber (38), la capatul unui meci tensionat in care a ratat o serie de ocazii imense. ”Les Bleus” au avut prima oportunitate de a deschide scorul, la capatul unui contraatac purtat de Mbappe, dar noul jucator al lui Real Madrid a tras la coltul scurt si portarul a respins in corner. Prima repriza a fost una cu putine reusite, diferenta… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

