Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, care a castigat un nou mandat in urma alegerilor de duminica, afirma, miercuri seara, ca organizarea alegerilor a fost „inadmisibila”, acuzand Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) ca nu s-a preocupat sa adapteze procesul electoral la exemplele de buna practica…

- Dana Budeanu a reacționat dur, duminica seara, dupa ce exit-poll-urile l-au dat caștigator in Capitala pe Nicușor Dan (independent), la o distanța de peste 20% fața de urmatorul clasat, Gabriela Firea (PSD).

- Alegatorii romani sunt chemați la vot pe 9 iunie, pentru a alege europarlamentarii, primarii și consiliile locale. In Romania sunt organizate aproape 19.000 de secții de votare, arondate alegatorilor in funcție de domiciliu. Primele estimari ale votului vor fi prezentate in aceasta seara la ora 22.00,…

- O ancheta de amploare este in desfașurare la Spitalul Gerota din Capitala. Cadrele medicale sunt suspectate ca ar fi emis diagnostice false pentru angajați din MAI, pentru ca aceștia din urma sa iasa la pensie pe caz de boala. Multe dintre aceste decizii de pensionare s-ar fi dat pe motiv de depresii…

- Dr. Viorela Nitescu, medic primar pediatru, toxicolog si seful Sectiei de toxicologie de la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Capitala, afirma ca, in ultima vreme, medicii de la aceasta unitate sanitara se confrunta cu mai multe cazuri ale unor copii intoxicati voluntar cu substante psihoactive dupa…

- La 19 mai, intr-un video difuzat pe pagina personala de pe Facebook, primarul sectorului 5, a spus ca „primaria Capitalei trebuie sa intre pe mana unui barbat”.Partidul Social Democrat nu a intarziat sa intervina. PSD considera ca declarația publica a lui Cristian Popescu Piedone este retrograda și…

- Cei doi tineri care batut crunt un barbat de 46 ani, intr-o intersectie din apropierea parcului Crangasi din București, au fost arestați, informeaza News.ro. Victima a murit in urma atacului. Tinerii de 16, respectiv 20 de ani, s-au predat ulterior la sectia 20 de Politie din Capitala.

- Irina Loghin obișnuiasca sa mearga des in Piața Obor din București, piața pe care mulți bucureșteni o considera cea mai aprovizionata din Capitala. Și celebra cantareața de muzica populara face cumparaturile acolo, are și cateva standuri preferate. In varsta de 85 de ani, Irina Loghin are in continuare…