VIDEO/ Atac cu rachete în apropierea consulatului SUA din Irak Atac cu rachete, in noaptea de sambata spre duminica, in nordul Irakului. 12 rachete au lovit ținte din apropierea Consulatului Statelor Unite. Atacul nu a fost revendicat, dar oficiali kurzi spun ca rachetele au fost lansate din afara Irakului, din est. Atacul a fost realizat cu „12 rachete balistice trase asupra unui district din Erbil […] The post VIDEO/ Atac cu rachete in apropierea consulatului SUA din Irak appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un atac cu rachete a avut loc noaptea trecuta in Irak. 12 proiectile au lovit ținte din apropierea Consulatului Statelor Unite din orasul Arbil, situat in nordul tarii. Atacul nu a fost revendicat, dar oficiali kurzi spun ca rachetele au fost lansate dinspre Iran.

- Atac cu rachete azi-noapte in nordul Irakului. 12 rachete au lovit ținte din apropierea Consulatului Statelor Unite. Atacul nu a fost revendicat, dar oficiali kurzi spun ca rachetele au fost lansate din afara Irakului, din est.

- Dupa Polonia si Suedia, Cehia a anuntat ca va refuza sa joace impotriva Cehiei, daca va fi nevoita sa intalneasca aceasta echipa in play-off-ul pentur Cupa Mondiala din acest an, informeaza lequipe.fr. Federatiile celor trei tari susceptibile de a merge in Rusia la sfarsitul lunii martie pentru play-off-ul…

- „Profesionalismul” militarilor ruși trimiși sa invadeze Ucraina este combatut de preocuparile pe care aceștia le au in timpul asaltului asupra orașelor ucrainene. In timp ce mulți dintre soldații ruși iși petrec timpul pe Tinder, așa cu reiese din marturiile din ultimele zile ale unor tinere ucrainence,…

- Atacul declanșat de Rusia asupra Ucrainei afecteaza și civilii din aceasta țara, iar oamenii se grabesc sa paraseasca marile orașe, care ar putea deveni zone de razboi. Imagini filmate de cetațenii din Ucraina arata cum oamenii pleaca masiv din Kiev sau Harkov, la ieșirile din oraș formandu-se cozi…

- Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022 a fost publicat, duminica, pe site-ul Ministerului Finantelor. Veniturile stabilite in buget insumeaza 216,473 miliarde de lei, iar cheltuielile 493,215 miliarde de lei credite de angajament si de 301,758 miliarde de lei credite bugetare, cu un deficit…

- Russia said on Friday it wanted a legally binding guarantee that the NATO military alliance would give up any military activity in Eastern Europe and Ukraine, part of a wish list of ambitious security guarantees it wants to negotiate with the West, according to Reuters. The demands form a package that…

- ANPC a transmis, joi, un avertisment cu privire la cozonacii din comert si sfatuieste cumparatorii sa fie atenti la etichetele produselor. Multe dintre sortimentele de cozonac din comert contin E-uri periculoase care ar trebui evitate. “Analizand etichetele mai multor cozonaci din comert se constata…