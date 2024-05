Stiri pe aceeasi tema

- „LIBERTATE.Amintiri 1954–2021“, reflecțiile asupra parcursului personal și public al Angelei Merkel, fost cancelar federal al Republicii Federale Germania, volum așteptat cu entuziasm de cititorii din intreaga lume, urmeaza sa apara in peste 30 de țari.

- In fiecare an de Ziua Europei, 9 mai, sarbatorim pacea si unitatea in Europa. Dupa cel de-al doilea razboi mondial, pentru pastrarea pacii, ministrul de externe francez, Robert Schuman a propus in la 9 mai 1950, infiintarea Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului, nucleul viitoarei Uniuni Europene.…

- Iulian Ghișoiu, un tanar din Sebeș, pasionat de SEO, fondator și general manager al TargetWeb, una dintre cele mai puternice agenții de Search Engine Optimization (SEO) din Romania, responsabila de propulsarea pe primele locuri in lista de rezultate oferite de un motor de cautare, la cuvintele cheie,…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu a transmis un mesaj cu prilejul reuniunii PES, organizate la București de Partidul Social Democrat si PES activists Romania. In declarația sa, aceasta a subliniat importanța respectului pentru fiecare individ și necesitatea acțiunii pentru a asigura bunastare…

- Premierul Marcel Ciolacu a spus, sambata, in cadrul vizitei cancelarului Germaniei, Olaf Scholz, in Romania, ca țara noastra mizeaza in continuare pe susținerea Germaniei pentru aderarea completa la Schengen și dezvoltarea economiei.

- Codul Rutier atenționeaza ca toți șoferii care circula cu o mașina pe drumurile publice din Romania sunt obligați sa prezinte, la un control in trafic, cateva documente. Acestea sunt menite sa ateste identitatea șoferului, dreptul acestuia de a conduce vehiculul respectiv, identitatea mașinii și asigurarea…