Viorel, râsul român chemat să revigoreze populația Germaniei (Video) Romania a devenit interesanta pentru Germania și altfel decat ca furnizoare de forța de munca. Viorel este un exemplu graitor in acest sens. In cadrul unui program de refacere a biodiversitații, zece exemplare de ras (lynx lynx) din Romania vor fi mutate in Germania, pentru refacerea diversitații genetice a speciei. Biodiversitatea din padurile Romaniei pare […] The post Viorel, rasul roman chemat sa revigoreze populația Germaniei (Video) appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

