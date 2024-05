COMPETIȚIE… Inspectoratul Școlar Județean Vaslui a anunțat numarul de gradații de merit scoase la concurs in acest an. Consiliul de Administrație al instituției a aprobat, in ultima ședința, 104 locuri, jumatate din cate erau anul trecut. Dintre acestea, 90 de gradații sunt pentru personalul didactic de predare, 3 – gradații pentru personalul de conducere, indrumare […] Articolul Incepe batalia pentru gradațiile de merit in invațamant: numarul de locuri s-a injumatațit apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .