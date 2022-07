Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Patru rachete au lovit centrul orașului Vinnytsia, au distrus o cladire și au ucis cel puțin 20 de oameni, potrivit unui bilanț care se actualizeaza de la ora la ora. Intre morți s-ar afla și trei copii. Alte 90 de persoane au fost ranite. UPDATE: Cel putin 12 persoane au fost ucise joi, intr-un…

- UPDATE: Patru rachete au lovit centrul orașului Vinnytsia, au distrus o cladire și au ucis cel puțin 20 de oameni, potrivit unui bilanț care se actualizeaza de la ora la ora. Intre morți s-ar afla și trei copii. Alte 90 de persoane au fost ranite. UPDATE: Cel putin 12 persoane au fost ucise joi, intr-un…

- Cel putin trei oameni au murit si alti cinci au fost raniti in urma bombardamentelor intr-un district din Harkiv, in nord-estul Ucrainei, potrivit lui Serghei Bolvinov, seful departamentului de investigatii al Politiei Nationale din regiunea Harkov, relateaza CNN. Bolvinov a spus ca trupele rusesti…

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata in urma unui cutremur produs, sambata, in sudul Iranului, conform agentiei iraniene de presa IRNA, preluata de Reuters si AFP. Primul bilant al seismului care s-a produs in sudul Iranului, afectand provincia Hormozgan, arata ca au fost ranite cel putin 19…

- Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si alte 86 au fost ranite miercuri in Iran, dupa ce un tren care transporta 348 de pasageri a deraiat in apropiere de Tabas, in urma impactului cu un excavator, relateaza AFP. „Saptesprezece persoane au murit si alte 86 au fost ranite, dintre care 37 au fost…

- Trei persoane au fost ucise si 11 au fost ranite sambata seara, intr-un nou atac violent cu arme. Mai mulți tragatori au deschis focul asupra mulțimii de oameni, pe o strada aglomerata din Philadelphia. „Paisprezece persoane, din cate stim noi, au fost lovite de gloante si spitalizate. Trei dintre aceste…

- Oficialii ucraineni au anuntat, miercuri, ca atacuri cu rachete rusesti au vizat regiunea central-estica Dnipropetrovsk, precum si regiunea sud-estica Zaporijie, cauzand pagube mari in orasul Zaporijie. Cel putin o persoana a fost ucisa si alte trei au fost ranite, iar 62 de cladiri au fost avariate…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise, iar alte 18 au fost ranite in atacuri aeriene, sambata, vizand orasul portuar Odesa, in sudul Ucrainei, anunta seful de cabinet al presedintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, relateaza AFP. ”Odesa: cinci persoane au fost ucise, iar alte 18 ranite Iar ele…