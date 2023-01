VIDEO. Armata SUA a lansat un program avansat pentru pregătirea trupelor ucrainene Armata americana a lansat un program mai sofisticat de pregatire a forțelor ucrainene, care se concentreaza pe lupte pe scara larga și este conceput pentru a consolida capacitatea Ucrainei de a recupera teritoriul de la forțele rusești, a anunțat duminica cel mai inalt general al Pentagonului, citat de BBC. Generalul Mark A. Milley, președintele șefului […] The post VIDEO. Armata SUA a lansat un program avansat pentru pregatirea trupelor ucrainene appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

