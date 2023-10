VIDEO. Americanii din Israel vor fi evacuaţi pe mare până în Cipru Ambasada SUA in Israel a oferit cetațenilor americani și rudelor lor apropiate evacuarea pe mare de la Haifa la Cipru luni, a declarat duminica un purtator de cuvant al ambasadei americane, potrivit Antena 3. The #US is offering Americans in #Israel and their immediate relatives evacuation by sea from northern Haifa to Cyprus on Tuesday, […] The post VIDEO. Americanii din Israel vor fi evacuati pe mare pana in Cipru appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A growing number of governments are sending aircraft to Israel to airlift their citizens out of the country, after many commercial airlines suspended operations following the surprise attack by Hamas militants over the weekend, according to Bloomberg. Germany’s Foreign Office said late Tuesday that…

- OPEC on Tuesday stuck to its forecasts for robust growth in global oil demand in 2023 and 2024 citing signs that major economies are faring better than expected despite headwinds such as high interest rates and elevated inflation, according to Reuters. World oil demand will rise by 2.25 million barrels…

- Un interlop din Cluj care nu avea permis de conducere a fost prins la volan de 11 ori de polițiști și reținut abia a 12-a oara, cand a ucis și un om, potrivit Antena 3. Victima a fost chiar un prieten de-al sau, iar dupa accidentul cumplit, interlopul a fugit de la fața locului. Barbatul […] The post…

- Un angajat al firmei Flagas, care a reușit sa plece din stația GPL de la Crevedia inainte de prima explozie, susține ca primele probleme au fost cauzate de o defecțiune la un camion. „Șefii știu ce s-a intamplat”, susține angajatul filmat cu camera ascunsa de Antena 1. Intr-o filmare realizata cu camera…

- Rudele barbatului din Gura Portiței, care și-a ucis soția apoi s-a sinucis, fac dezvaluiri cutremuratoare. Oamenii spun ca se asteptau la finalul tragic, pentru ca barbatul ar fi planuit totul, dupa ce ar fi fost diagnosticat cu o boala incurabila, informeaza Antena 3. Din datele adunate pana la acest…

- The United States wants to work with China to solve problems such as climate change and artificial intelligence, U.S. Commerce Secretary Gina Raimondo told China’s Premier Li Qiang at a meeting in Beijing on Tuesday, according to Reuters. Raimundo is the latest Biden administration official to visit…

- Leaders of the BRICS nations – Brazil, Russia, India, China and South Africa – converged on Johannesburg on Tuesday for a summit where they will weigh expanding the bloc as some members push to forge it into a counterweight to the West, according to Reuters. Heightened global tensions provoked by the…

- Un acțiune de protest se desfașoara luni in fața sediului Poștei Romane, anunța Blocul Național Sindical (BNS), informeaza Antena 3. Cateva zeci de sindicaliști au venit sa protesteze, luni, in fața sediului central al Poștei Romane. Mitingul a inceput la ora 9.00 și ține trei ore, anunța BNS. Protestul…