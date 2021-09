Stiri pe aceeasi tema

- Noi manifestatii au avut loc miercuri in Afganistan, pentru a treia zi consecutiv, in ciuda incercarilor talibanilor de a intimida orice forma de opozitie, relateaza DPA. Un grup de femei provenite dintr-o zona dominata de etnici hazara din vestul Kabului au iesit la protest impotriva noului guvern,…

- Atacul a fost comis in timp ce membri ai comunitatii musulmane siite participau la ritualul anual de comemorare a mortii nepotului profetului Mahomed, in orașul Bahawalnagar.Imaginile video postate pe retelele de socializare arata oameni intinsi la pamant in balti de sange si ambulante si vehicule blindate…

- Talibanii au capturat al doilea oraș ca marime al Afganistanului, Kandahar, in ceea ce reprezinta o lovitura zdrobitoare pentru guvern și o victorie majora pentru militanți, scrie BBC. In același timp, potrivit The Guardian, in timp ce talibanii avanseaza spre capitala Kabul, SUA și Marea Britanie au…

- Statele Unite vor trimite 3.000 de soldați la Kabul pentru a asigura evacuarea unora dintre membrii personalului de la ambasada sa în Afganistan, a declarat joi purtatorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, relateaza AFP.Aceștia se vor alatura celor aproximativ 650 de soldați americani…

- Talibanii au cucerit joi Herat, al treilea oras ca marime al Afganistanului, situat in vestul tarii, o etapa majora in ofensiva lor, la numai cateva ore dupa ce au cucerit orasul Ghazni, la 150 de kilometri sud-vest de Kabul, apropiindu-se periculos de capitala, transmite AFP potrivit Agerpres.…

