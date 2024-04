Stiri pe aceeasi tema

- Noua copii au murit in sud-estul Afganistanului in explozia unei mine de pe vremea razboiului cu Uniunea Sovietica, in anii '80, cu care se jucau, a anuntat luni un reprezentant al provinciei Ghazni.

- Aceasta amenințare latenta a luat viața vineri, 22 martie, ISIS revendicand responsabilitatea pentru un masacru intr-o sala de concert intr-o localitate din apropierea Moscovei. Acesta este cel mai mortal atac jihadist pe teritoriul Rusiei de la criza ostaticilor din 2002 din capitala federației. Experții…

- Incidentul rutier a avut loc, sambata, 24 februarie, in statul mexican San Luis Potosi, din zona de centru-nord a țarii, in urma unei coliziuni dintre un camion si o furgoneta, relateaza AFP, citata de News.ro.In urma impactului, au murit zece persoane, dintre care patru minori, cinci femei și un barbat,…

- Talibanii, care se afla la guvernare din Afganistan, au organizat, joi, 22 februarie, o dubla execuție publica pe un stadion din sud-estul țarii, unde rudele victimelor unor persoane ucise prin injunghiere i-au impușcat pe cei doi barbați condamnați pentru crima, sub privirile a mii de oameni.O mulțime…

- Peste 1.540 de persoane au murit si alte circa 3.550 au fost ranite in accidente rutiere produse pe drumurile din tara, in anul 2023, a informat, duminica, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). In anul 2023, la nivel national, au fost inregistrate 4.525 de accidente rutiere grave, soldate…

- Vasilica, așa cum era cunoscut printre enoriași preotul paroh din localitatea Șoimari, este una dintre cele doua persoane care și-au pierdut viața luni seara in tragicul accident de la Magurele.Luni seara un accident rutier grav s-a petrecut pe DJ 100L in Prahova, intre localitațile Magurele și Balțești.Șoferul…

- Bebelusul cu care mama s-a aruncat peste fereastra de teama unui incendiu a murit la scurt timp dupa ce a fost transferat la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Copilul in varsta de patru luni a fost transferat aseara la Spitalul de Neurochirurgie, dupa ce anterior a fost internat la Spitalul pentru…

- Eleva care a fost ranita grav in urma prabusirii zidului de la internatul Liceului „Tamasi Aron” din Odorheiu Secuiesc, in data de 18 decembrie 2023, s-a stins din viata, marti, la Sectia ATI Copii a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Targu Mures. Eleva grav ranita dupa prabușirea zidului…