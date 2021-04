Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre au stabilit pentru un an durata de aplicare a reglementarii privind certificatul european de sanatate destinat facilitarii calatoriilor in UE, conform textului adoptat miercuri de ambasadorii celor douazeci si sapte de state ale blocului comunitar, regula ce urmeaza sa fie negociata cu…

- Comisarul european Adina Valean a explicat cand ar putea fi introdus certificatul verde digital pentru persoanele care intenționeaza sa calatoreasca in interiorul UE. Certificatul verde propus de Comisia Europeana ar putea intra in vigoare la 1 iunie. Comisarul european Adina Valean a precizat ca acesta…

- Comisia Europeana a propus ieri crearea unei adeverinte electronice verzi pentru a facilita libera circulatie, in conditii de siguranta, in interiorul UE, in timpul pandemiei de COVID-19, informeaza un comunicat al executivului comunitar, potrivit Agerpres. Adeverinta electronica verde va constitui…

- Adina Valean, comisar european pentru Transporturi, a venit, miercuri, cu noi precizari legate de adeverinta electronica de libera circulatie. „Certificatul nu este un pașaport, ci un document unic care sa fie recunoscut de toate statele membre”, a explicat aceasta intr-o intervenție la Digi24. „Nu…

- Europarlamentarul Cristian Bușoi i-a solicitat intr-o scrisoare președintelui CE, Ursula von der Leyen, o informare corecta și susținuta despre „certificatul verde digital”: „Acesta nu trebuie sa impiedice, sub nicio forma, libera circulație a cetațenilor”. „Intr-o scrisoare adresata președintelui…

- Președintele Comisiei pentru Industrie și Cercetare din Parlamentul European, Cristian Bușoi, saluta inițiativa legiferare a unui document standardizat, care sa faciliteze libera circulație a cetațenilor, turismul, munca la frontiere și pe cea a autoritaților de sanatate publica din UE. Acesta…

- Comisia Europeana a venit cu clarificari dupa declaratiile facute de Ursula von der Leyen despre „permisul verde digital”, precizand ca statele membre UE vor decide asupra utilitatii potentialului document.