- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit si a ars pe un camp din apropierea unui aeroport din afara zonei Los Angeles-ului, sambata dimineata devreme. Toate cele sase persoane aflate la bord au murit. Ce ruta avea avionul? Aeronava, un avion de afaceri Cessna C550, venea dinspre Las Vegas si s-a prabusit…

- Patru copii indigeni din Columbia au supraviețuit timp de saptamani in jungla, dupa ce avionul in care se aflau s-a prabușit. Cei patru copii indigeni, intre care un bebeluș de 11 luni, au fost gasiți in viața la mai mult de doua saptamani dupa ce avionul in care calatoreau s-a prabușit in jungla deasa.…

- Un american s-a prabușit intenționat cu un avion ușor, pentru a obține vizualizari pe canalul sau de Youtube. Filmarea a fost vazuta de milioane de oameni, dar a fost analizata și de anchetatorii care il vor duce in fața justiției. Barbatul a decis ca va pleda vinovat. Americanul Trevor Jacob, de 29…

- Cel putin opt persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac armat in Serbia, la aproximativ 60 de kilometri sud de Begrad, la doar o zi de la atacul armat de la scoala din capitala in urma caruia au murit noua persoane, potrivit The Guardian. Sapte dintre raniti sunt in stare critica. Incidentul…

- Un filmuleț cu un soldat ucrainean a scapat ca prin minune cu viața, dupa ce un glonț tras de ruși a trecut la doar cațiva centimetri de capul sau, a devenit viral pe rețelele de socializare. Secvența a fost surprinsa și inregistrata de camarazii ucraineanului. Incidentul a avut loc intr-un apartament…