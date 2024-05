Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a declarat, dupa ce Deportivo Alaves a fost invinsa de Real Madrid cu 5-0, marti seara, Stadionul Santiago Bernabeu, ca doreste sa incheie sezonul ”cu capul sus”, dupa cum transmite EFE. ”Trebuie sa uitam cat mai repede acest meci, deja ne gandim la partida cu Getafe. Pana…

- Echipa Atletico Madrid a dispus sambata seara, pe teren propriu, scor 3-1, de formatia Athletic Bilbao, in etapa a 33-a din La Liga, scrie news.ro.Madrilenii au deschis scorul prin Rodrigo de Paul, in minutul 15.

- Ianis Hagi (25 de ani) a semnat cu Alaves in perioada de mercato a verii, sub forma de imprumut de la Rangers, pana la finalul sezonului. Internaționalul roman a primit numarul 10 la formația din La Liga, iar fanii echipei erau de-a dreptul incantați de mutare, intrucat tatal sau a jucat la Barcelona…

- Echipa spaniola Alaves, fara romanul Ianis Hagi, a pierdut duminica, pe teren propriu, scor 0-1, cu formatia Real Sociedad, in etapa a 30-a din La Liga, potrivit news.ro Desi a marcat luni pentru nationala Romaniei, la Madrid, cu echipa Columbiei, mijlocasul roman Ianis Hagi nu are loc in angrenajul…

- Romania - Irlanda de Nord. Inainte de meciul amical de pe Arena Naționala, Mihai Stoichița a lansat un atac la adresa lui Alaves. Directorul tehnic de la FRF nu ințelege de ce Ianis Hagi nu e titular la Alaves, o echipa care se lupta la retrogradare in La Liga. Mihai Stoichița: „Hagi ar fi util daca…

- Mijlocasul roman Ianis Hagi a jucat mai mult de o jumatate de ora in meciul pierdut sambata de Alaves, cu 2-0, pe terenul altei echipei din Tara Bascilor, Athletic Bilbao, in etapa a 29-a din La Liga, conform Agerpres. Ianis Hagi a fost introdus in minutul 58 cand scorul final fusese deja stabilit…

- Ianis Hagi (25 de ani) a fost introdus pe teren in minutul 58 de antrenorul lui Alaves, in meciul pierdut cu Bilbao, scor 0-2, in etapa #29 din La Liga. Hagi a intrat cand echipa lui era condusa cu doua goluri și nu a putut sa o ajute pe Alaves sa mai revina. Golurile lui Bilbao au fost marcate de Guruzueta,…

- FC Barcelona a invins cu 4-0 pe Getafe, sambata seara, in etapa a 26-a din La Liga, si a trecut momentan pe pozitia a doua a clasamentului, cel putin pana la meciul Gironei de luni cu Rayo Vallecano, conform Agerpres. Raphinha (20), Joao Felix (53), Frenkie de Jong (61) si Fermin Lopez (90+1) au…