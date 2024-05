Stiri pe aceeasi tema

- Presa din Turcia anunța ca cei de la Galatasaray sunt hotarați sa il transfere pe Ianis Hagi (25 de ani). Ianis Hagi un traverseaza cea mai buna perioada a carierei. Joaca sub forma de imprumut la Alaves, unde nu a reușit sa inscrie in cele 21 de partide in care a jucat in La Liga. Turcii de la fanatik.com.tr…

- Ianis Hagi (25 de ani) a fost titular pentru Alaves in meciul cu Real Madrid, din etapa #36 din La Liga. Internaționalul roman a incercat un gol fabulos, de la 60 de metri. In startul partidei, cand Real Madrid inca nu deschisese scorul, Ianis a ieșit in evidența printr-o execuție fantezista. A trimis…

- Ianis Hagi (25 de ani) e titular pentru Alaves in meciul cu Real Madrid, din etapa #36 din La Liga. El revine in primul 11 in campionat dupa 5 luni. Ianis Hagi nu mai fusese titular in La Liga de pe 9 decembrie, de la infrangerea cu Las Palmas, scor 0-1. De atunci, el a mai fost titular de doua ori…

- Ianis Hagi (25 de ani), mijlocașul ofensiv imprumutat de Rangers la Alaves, nu ar ramane la vicecampioana Scoției. „In pofida dezmințirilor de pe Ibrox Park, pare inevitabil ca la un moment dat, ce depinde daca managerului Philippe Clement ii va placea ce vede cand romanul se va intoarce, Hagi sa ajunga…

- Ianis Hagi (25 de ani) a semnat cu Alaves in perioada de mercato a verii, sub forma de imprumut de la Rangers, pana la finalul sezonului. Internaționalul roman a primit numarul 10 la formația din La Liga, iar fanii echipei erau de-a dreptul incantați de mutare, intrucat tatal sau a jucat la Barcelona…

- Hagi junior ar putea juca la Galatasaray In mod normal, Ianis Hagi, care nu a prins prea multe minute in Spania, la Alaves, acolo unde a fost imprumutat in actualul sezon de cei de la Rangers, ar trebui ca in luna sa se intoarca la clubul scoțian. The post TRANSFER Hagi junior ar putea juca la Galatasaray…

- Echipa spaniola Alaves, fara romanul Ianis Hagi, a pierdut duminica, pe teren propriu, scor 0-1, cu formatia Real Sociedad, in etapa a 30-a din La Liga, potrivit news.ro Desi a marcat luni pentru nationala Romaniei, la Madrid, cu echipa Columbiei, mijlocasul roman Ianis Hagi nu are loc in angrenajul…

- Ianis Hagi (25 de ani) prinde tot mai rar minute la Deportivo Alaves, iar scoțienii vorbesc despre momentele de rascruce din cariera internaționalului „tricolor”. Ianis Hagi are contract cu Rangers pana pe 31 mai 2026. Nemulțumit de statutul pe care il avea sub comanda lui Michael Beale, fostul antrenor…