Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti s-a impus, cu scorul de 31-27 (16-13), in fata celor de la Odense Handbold (Danemarca), intr-o partida disputata in deplasare, contand pentru Grupa A a Ligii Campionilor. Pentru CSM Bucuresti (antrenor Adrian Vasile), au marcat Cristina Neagu 10 goluri, Emilie…

- Echipele feminine de handbal CSM Bucuresti si SG BBM Bietigheim (Germania) au terminat la egalitate, scor 28-28 (13-16), partida sustinuta in Sala Polivalenta, contand pentru Grupa A a Ligii Campionilor. Vicecampioana Romaniei a reusit egalarea cand mai erau cinci secunde de joc, prin norvegianca Malin…

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti s-a impus fara probleme, cu scorul de 33-26 (17-13), in deplasare, in fata celor de la Brest Bretagne Handball, intr-o partida contand pentru etapa a doua a Grupei A a Ligii Campionilor. Golurile vicecampioanei Romaniei au fost inscrise de Elizabeth Omoregie…

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti a castigat, cu scorul de 30-28 (17-19), partida cu Krim Mercator Ljubljana (Slovenia), disputata in Sala Polivalenta, contand pentru prima etapa a Grupei A a Ligii Campionilor, sezonul 2022-2023. Pentru CSM (antrenor Adrian Vasile), au marcat Grace Zaadi Deuna…

- CSM București debuteaza azi in Liga Campionilor, de la ora 17:00, in sala Polivalenta, cu Krim Ljubljana, LIVE pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 2. Vicecampioana Romaniei, CSM București, este din nou favorita la calificarea in Final Four-ul de la Budapesta. CSM…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis, miercuri, un mesaj ferm de solidaritate cu poporul ucrainean, prin ambasadorul agreat al acestei tari la Bucuresti, Ihor Prokopchuk. Potrivit unui comunicat al MAE, Bogdan Aurescu l-a primit miercuri pe Ihor Prokopchuk, cu ocazia Zilei Independentei…

- Ministerul Santații transmite ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 5.485 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 2.015 mai puține fața de ziua anterioara. 1.019 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai…

- Trei tineri dintr-o comuna giurgiuveana, care se ocupau cu furtul de motorina din rezervoarele Tirurilor ce așteapta sa iasa din țara prin Vama Giurgiu, au fost prinși de polițiști, dupa o urmarire pe strazile orașului. Joi noapte, in jurul orei 2.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Giurgiu…