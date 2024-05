Distracții mari pentru cei mici în Durău Park! Durau Park va invita sa sarbatoriți Paștele in aer liber, oferindu-le celor mici, dar și dumneavoastra, cateva ore de relaxare și distracție in aer liber. Principala atracție de luni, 6 mai, cea de-a doua zi de Paște, va fi evenimentul de tip vanatoare de oua (30 de minute-1 ora), destinat copiilor cu varsta de pana la 14 ani, in care bucuria aventurii și placerea de a descoperi premii dulci va insenina ziua celor mici. In cadrul parcului, aveți la dispoziție atracții diverse incepand cu sania de vara, (accesul este permis adulților și copiilor de peste 8 ani, pentru cei cu varsta mai mica, este… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

