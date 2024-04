Stiri pe aceeasi tema

- Un protest este organizat sambata, incepand cu ora 19:00, in Piata Victoriei din Bucuresti fata de modul in care este judecat procesul in caree este inculpat Vlad Pascu, soferul drogat care a accidentat mortal doi tineri la 2 Mai anul trecut. Protestul este organizat de asociatia „Tanarul de azi, schimbarea…

- Avocatul lui Vlad Pascu, Adrian Bendeac, a declarat joi, la iesirea din Judecatoria Mangalia, unde a avut loc al treilea termen de judecata in proces, ca victimele accidentului de la 2 Mai se deplasau neregulamentar, fiind vorba despre o culpa comuna in acest caz, potrivit agerpres.ro. “In raportul…

- Solicitarea procurorilor a fost inregistrata la Curtea de Apel pe data de 19 martie.La termenul din 14 martie al procesului in care este judecat Vlad Pascu, acesta a recunoscut, in fata instantei de la Judecatoria Mangalia, faptele de care este acuzat de catre procurori, avand astfel posibilitatea…

- Locurile de parcare din București pot crea de cele mai multe ori batai de cap locuitorilor. Din acest motiv, o buna parte dintre bucureșteni prefera sa și-l cumpere. Anul acesta prețurile au crescut. Pe langa preț, bucureștenii trebuie sa aiba in vedere și documentele necesare. Iata care sunt acelea!…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, acreditarea Danielei-Brindusa Bazavan, ambasador in Regatul Thailandei, si in calitate de ambasador in Republica Populara Democrata Laos. Administrația Prezidențiala anunța ca Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat un decret pentru acreditarea Danielei-Brindusa…