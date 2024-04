Stiri pe aceeasi tema

- Un protest este organizat sambata, incepand cu ora 19:00, in Piata Victoriei din Bucuresti fata de modul in care este judecat procesul in caree este inculpat Vlad Pascu, soferul drogat care a accidentat mortal doi tineri la 2 Mai anul trecut. Protestul este organizat de asociatia „Tanarul de azi, schimbarea…

- Tatal lui Sebi Olariu, tanarul care a fost ucis de Vlad Pascu in terifiantul accident de la 2 Mai, a fost invitat in podcastul "Fain si Simplu", moderat de Mihai Morar. Cu durere in suflet, acesta a vorbit despre momentul in care a aflat ca fiul sau s a stins din viata.,,Fericirea noastra nu mai exista."…

- Un protest este programat sambata, incepand cu ora 19:00, in Piata Victoriei din Bucuresti fata de modul in care este judecat procesul in caree este inculpat Vlad Pascu, soferul drogat care a accidentat mortal doi tineri la 2 Mai anul trecut. Protestul este organizat de asociatia „Tanarul de azi, schimbarea…

- Tatal lui Sebastian Olariu, unul dintre cei doi tineri uciși vara trecuta de Vlad Pascu, care se urcase drogat la volan, a declarat in cadrul podcastului „Fain&Simplu cu Mihai Morar” ca „de la procuratura, la judecator, cred ca toata lumea este cumparata” in procesul in care Vlad Pascu este judecat…

- Tatal Robertei, una dintre victimele ucise de Vlad Pascu in accidentul teribil din stațiunea 2 Mai, a facut noi declarații. Catalin Dragomir a vorbit despre batjocura la care sunt supuse familiile celor doi tineri uciși, care sunt obligate sa vada cum cel care le-a omorat copiii este favorizat in acest…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat luni, 26 februarie, la bilantul DNA, ca vrea lamuriri rapide in cazul judecatoarei din Mangalia care a intrebat la procesul lui Vlad Pascu daca una dintre victime este prezenta, fara sa știe ca aceasta a murit in accidentul din august 2023.„Efectiv am paralizat…

- Inspecția Judiciara s-a sesizat in cazul judecatoarei din Mangalia care a intrebat daca victimele ucise in accidentul de la 2 Mai sunt in sala. Judecatoarea mai are o sancțiune disciplinara din 2023 pentru rea-credința sau neglijența grava. știre in curs de actualizare Articolul Inspecția Judiciara…

- Magistratul de la Judecatoria Mangalia care a intrebat, joi, daca in sala de judecata sunt și victimele ucise in accidentul de la 2 Mai comis de Vlad Pascu este judecatoarea Alina Ioana Popoviciu, sancționata de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) in 2023 pentru exercitarea funcției cu rea-credința…