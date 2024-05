Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii au facut calcule și au aflat ce pensie va incasa șefului statului dupa pensionarea din invațamant. Anton Hadar, președinte Alma Mater, spune ca pensia se va ridica la 8.500 de lei, fara indemnizația pe care o va incasa dupa ce iși va incheia mandatul. Klaus Iohannis a adunat 42 de ani de…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua in perioada 22 – 24 aprilie o vizita oficiala in Coreea de Sud, acolo unde a fost invitat de omologului sau, Yoon Suk Yeo. Iohannis a decolat din Sibiu spre Coreea de Sud cu avionul privat de lux cu care a mers in Emiratele Arabe și turneul din Africa,…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, dar și premierul Marcel Ciolacu și președintele Senatului, Nicolae Ciuca, au transmis duminica dimineața mesaje de solidaritate fața de Israel, in contextul atacului iranian de noaptea trecuta. „Suntem in deplina solidaritate cu poporul israelian in aceste momente…

- Primarul municipiului Orșova, Marius Stoica (PSD), a primit sentința definitiva in dosarul in care era acuzat de delapidare, un an și 9 luni de inchisoare cu suspendare, potrivit jurnalulolteniei.ro. Edilului i s-a interzis sa mai ocupe o funcție publica timp de doi ani, drept urmare va fi revocat din…

- Klaus Iohannis este ironizat de romani dupa ce a anunțat ca ținteșe funcția de Secretar General al NATO. Din cele peste 900 de like-uri, jumatate sunt cu fața zambareața, semn ca romanii au luat in ras declarațiile președintelui. Dupa 10 ani in funcția de președinte al Romaniei, Klaus Iohannis dorește…

- Specialiștii din domeniul siguranței alimentare de Food Fraud Database, citați de Antena 3 arata ca 10% dintre produsele alimentare pe care le gasim in supermarketuri sunt contrafacute. Conform sursei citate, pe primul loc in top se afla uleiul de masline extravirgin, fiind produsul falsificat cel mai…

- RA-APPS a facut, joi, primele precizari in legatura cu vila din Aviatorilor 86, despre care Recorder.ro a scris ca ar fi amenajata pentru Klaus Iohannis, dupa terminarea mandatului, și arata ca planurile vilei nu ar corespunde cu documentația avizata pentru imobil și ca ar fi simple speculații. De asemenea,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca daca PNL iese de la guvernare va merge la președintele Klaus Iohannis sa-și depuna mandatul. De asemenea, a mai adaugat ca „cel mai bine pentru el și colegii sai ar fi fost sa nu intre la guvernare”, pentru ca altfel, in prezent, ori am fi avut alegeri anticipate,…