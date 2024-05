Avocatul Elena Radu susține ca primarul Timișoarei, cetațeanul german Dominic Fritz, nu ar trebui sa fie lasat sa candideze pentru ca nu și-a clarificat niciodata domiciliul. O enigma politico-rezidențiala continua sa planeze asupra primarului Timișoarei, Dominic Fritz, care, in ciuda unui mandat de patru ani in fruntea orașului, nu și-a clarificat niciodata domiciliul. Odata cu […] The post ”De ce este lasat Dominic Fritz sa candideze?” Un avocat susține ca primarul Timișoarei incalca legea appeared first on Puterea.ro .