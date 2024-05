Ce mall din București va rămâne deschis de Paște In fiecare an, magazinele și mall-urile vor din București anunța un program special de Paște. Cum o buna parte dintre centrele comerciale sunt inchise, foarte mulți bucureșteni se intreaba ce mall este deschis. Afi Cotroceni face o excepție de sarbatori și va avea porțile deschise pentru cei care aleg sa faca cumparaturile pe ultima suta […] The post Ce mall din București va ramane deschis de Paște appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o emisiune televizata marți seara, Cristian Popescu Piedone a afirmat ca susținerea din partea PSD și PNL in cursa pentru Primaria Capitalei ar reprezenta un prim pas crucial spre victoria sa in alegerile locale și, ulterior, prezidențiale! „Eu nu ma dezic de PPU-SL. In doua zile imi voi depune…

- Un caz teribil vine din Mioveni, acolo unde o fetița de numai 5 ani a cazut de la etajul doi al blocului in care locuiește cu parinții sai. Și mai șocant este faptul ca acesta este al doilea incident de acest gen, in numai 3 ani! A cazut din nou de la etajul 2! Vorbim despre o fetița de aproape cinci…

- Guvernul suedez și cel italian au anunțat ca il sustin pe premierul olandez Mark Rutte ca viitor secretar general al NATO, nu pe Klaus Iohannis. Președintele a fost din nou umilit diplomatic, dupa anunțurile importante facute anterior de Statele Unite și de Marea Britanie. Washingtonul și Londra au…

- Geniștii au sosit acum pe Șoseaua Kiseleff, din București, chiar in fața Ambasadei Rusiei, dupa ce a fost gasit un obiect suspect. Update: Geniștii au deschis pachetul suspect și s-a dovedit a fi doar o geanta uitata de cineva vis-a-vis de Ambasada Rusiei. Circulația a fost deblocata in zona. Știre…

- Agentia Nationala pentru Protectia Consumatorilor a demarat o actiune de amploare, la nivel national, in statiile de alimentare cu combustibil detinute de OMV Petrom. Marți dimineața, inspectorii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au descins la benzinariile OMV Petrom din toata…

- Sebastian Burduja spune ca, la scurt timp dupa alegeri, liberalii au incercat sa stabileasca un dialog cu primarul Sectorului 1, dar acesta a uitat de orice colaborare anterioara. Sebastian Burduja, liderul PNL București , a prezentat public scuzele catre locuitorii Capitalei pentru sprijinul acordat…

- Claudiu Catana, membru fondator al ALDE și fost Președinte ALDE București a luat decizia de a parasi partidul din care face parte și de a se alatura PSD-ului. Surpriza pe scena politica romaneasca! Claudiu Catana a reușit sa se faca remarcat prin cariera sa bogata in domeniul funcțiilor publice. Fostul…

- Directorul FBI, Christopher Wray, s-a aflat, marți, in Romania, unde a facut un adevarat tur de forța. El s-a intalnit cu procurorul general al Romaniei, Alex Florența, precum și cu șefii principalelor direcții DIICOT, dar și de la Direcția Naționala Anticorupție. Tema principala a discuțiilor dintre…