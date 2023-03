Stiri pe aceeasi tema

- Informațiile contradictorii și confuze transmise de autoritați și de Fondul de Garantare a Asigurarilor i-au facut pe romani sa creada ca au la dispoziție 90 de zile pana la expirarea poliței RCA de la Euroins. In realitate, dupa cum ne spune președintele Asociației Pagubiților RCA, polița este valabila…

- ”Exista suficienți bani la Fondul de Garantare pentru a proteja clienții care vor fi afectați de intrarea in insolvența a Euroins”? Intrebarea pe care peste 2 milioane de romani și-o pun in ultimele zi și la care ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a ofer

- Pretul politelor RCA nu o sa creasca in urma falimentului Euroins pentru ca deja sunt luate masuri astfel incat tarifele practicate de catre asiguratori sa ramana in piata cele din 2022, a declarat, luni, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, Nicu Marcu, la iesirea de la audierile din…

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) anunta ca a luat act de decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) prin care s-a dispus retragerea autorizatiei de... The post FGA: Ce trebuie sa știe clienții Euroins care au de recuperat bani appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Libertatea a publicat, din 17 ianuarie 2023, o serie de investigații care au implicat ultimele doua lovituri pe piața asigurarilor din Romania: falimentul City Insurance și insolvența Euroins. In plus, ziariștii au facut dezvaluiri și din interiorul Autoritații pentru Supraveghere Financiara (ASF) Dupa…

- La sfarșitul lunii trecute, peste 125.000 de romani aveau locuințele asigurate, prin Euroins, cu asigurarea obligatorie impotriva riscurilor de cutremur, inundații și alunecari de teren. In caz de dauna, pot primi despagubiri pana la maxim 20.000 de euro de la PAID. Pentru daune mai mari, banii se pot…

- Aproximativ 2,8 milioane de romani care au asigurari auto RCA valabile la Euroins, dar și pagubiții liderului RCA caruia ASF a decis sa-i ceara in instanța falimentul, vor putea sa ceara imediat restituirea de prime și plata daunelor de la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), dupa publicarea deciziei…

- Șefii Autoritații de Supraveghere Financiara au fost chemați in Parlament, miercuri, 22 martie, pentru a da explicații despre polițele RCA, dar și despre problemele legate de Euroins. Invitația a fost facuta de președinții Comisiei de buget și Comisiei economice din Senat. Președintele Comisiei de buget…