Stiri pe aceeasi tema

- Industria de asigurari a luat nota cu profunda ingrijorare de dorinta autoritatilor de a prelungi pentru a treia oara perioada de plafonare a primelor RCA, cu inca 3 luni, pana la 30 iunie 2024, fara a lua in calcul nici macar efectele inflatiei, arata Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si…

- Industria de asigurari a luat nota cu profunda ingrijorare de dorinta autoritatilor de a prelungi pentru a treia oara perioada de plafonare a primelor RCA, cu inca 3 luni, pana la 30 iunie 2024, fara a lua in calcul nici macar efectele inflatiei, arata Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si…

- Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) susține ca prelungirea plafonarii primelor RCA nu este un „medicament minune” și transmite ca a luat nota cu profunda ingrijorare de dorinta autoritatilor de a prelungi pentru a treia oara perioada de plafonare a primelor…

- Doar una din cinci locuinte este asigurata in caz de dezastru, la nivel national, in conditiile in care aproape 70% din populatie locuieste in zone de hazard seismic moderat sau ridicat, potrivit datelor Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR). Comunicatul UNSAR…

- ”Au trecut 47 de ani de la cutremurul din 1977, in urma caruia si-au pierdut viata aproximativ 1.500 de oameni si alti 11.000 au fost raniti. Romania este, in continuare, una dintre tarile cele mai expuse la seisme, acestea aflandu-se in topul riscurilor de care se tem romanii. Astfel, potrivit unei…

- Pagubiții RCA ai unui asigurator in faliment vor putea cere pe viitor despagubiri peste 500.000 de lei pentru fiecare contract de asigurare, suma maxima pe care o platește acum Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA). Romania risca o procedura de infringement daca nu va implementa rapid aceasta modificare…

- Frecventa medie a accidentelor la nivelul intregului parc de autovehicule din tara noastra este de circa 6,6%, in comparatie cu Ungaria sau Cehia, care au fiecare 2,8%, sau Slovenia cu 2,6%, conform celor mai recente date disponibile, informeaza Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare-Reasigurare…

- Tarifele RCA sunt deja plafonate la nivelul celor din 28 februarie 2023 pana in luna martie a anului in curs, sustin reprezentantii Uniunii Nationala a Societatilor de Asigurare-Reasigurare din Romania (UNSAR), ca raspuns la solicitarile unor transportatori care cer plafonarea tarifelor RCA, informeaza…