- Prețurile biletelor cresc la Ryanair. Cei care calatoresc cu avionul se vor confrunta in aceasta vara cu preturi mai ridicate ale biletelor, din cauza capacitatii limitate a industriei, a avertizat Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, cea mai mare companie aeriana din Europa in functie de…

- ​Producatorii marcilor de ciocolata Hershey si Cadbury intentioneaza sa majoreze, din nou, preturile, pentru a raspunde la cotatiile record la cacao, desi consumatorii afectati de inflatie isi reduc achizitiile iar profiturile companiilor au de suferit, transmite agenția Reuters, citata de Agerpres.

- Romanii se confrunta cu perspective ingrijoratoare in ceea ce privește cheltuielile lor zilnice. Odata cu apropierea datei de 1 februarie, exista temeri ca prețurile la alimente ar putea exploda, in urma expirarii masurilor de plafonare a adaosului comercial.

- Vești proaste pentru romani la acest inceput de an! Daca recent s-a anunțat ca alocațiile și pensiile se maresc, iata ca și prețurile facturilor la energie electrica cresc. Romanii vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunar pentru platirea acestora.

- Vești bune pentru romani! CFR Calatori a anunțat, de curand, ca va introduce un nou tren pe ruta Brașov-București, in timp ce prețul biletelor s-a majorat. Iata cat trebuie sa plateasca calatorii pentru tichete!

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut atat ministrului energiei Sebastian Burduja, cat și Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) sa verifice furnizorii din Romania care cresc prețurile in Romania, in timp ce in Europa scad, scrie News.ro. „Ii cer domnului ministru al energiei Sebastian…