Vești bune pentru turiștii români! Nu vor mai sta în izolare dacă vin din aceste țări Premierul Ludovic Orban a declarat in ședința BExPNL ca turiștii romanja care vin din Grecia sau Bulgaria nu vor mai intra in izolare. In plus, acesta a mai declarat ca se lucreaza la un pachet de masuri care sa fie aplicate dupa data de 15 iunie si care sa le permita celor care vor sa se bucure de soare pe plajele elene sau de o excursie in tara vecina. Romania a revizuit evaluarea epidemiologica Decizia vine dupa revizuirea evaluarii epidemiologice realizaza de Romania la inceputul lunii aprilie. De atunci si pana acum, insa, epidemia de coronavirus a cunoscut o stagnare sau chiar o scadere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

