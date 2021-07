Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul elen al Turismului, Haris Theoharis, a afirmat ca este increzator ca timpii de asteptare in punctele de frontiera dintre Bulgaria si Grecia vor scadea odata cu deschiderea tuturor vamilor de la 1 iulie. "Am marit numarul de benzi de intrare in Grecia prin Promahonas, pentru ca acest…

- Directiile de sanatate publica au raportat din 28 mai si pana acum 3.236 de decese de COVID-19 din perioade anterioare. Incepand din 28 mai, de cand Grupul de Comunicare Strategica a inceput sa transmita separat decesele la zi si pe cele din perioade anterioare, au fost raportate 494 de decese la zi…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat, duminica, ca a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa in urma decesului pilotului Adrian Cernea, care participa la un concurs de off road, cand masina in care se afla a fost surprinsa de viitura. “Referitor la tragedia din Bacau, unde un autoturism…

- Turiști romani care pleaca in concediu spre Grecia au așteptat ore bune la vama bulgaro-greaca. Sambata dimineata, la vama Kulata – Promachonas, coada de masini se intindea pe aproape 8 kilometri, iar unii turisti spun ca asteptau chiar mai bine de patru ore pentru a intra in Grecia. Cauza este tot…

- Autoritatile judetene din Arad vor amenaja, in cel mult o saptamana, la granita cu Ungaria, in Punctele de Trecere a Frontierei Nadlac I si Nadlac II, centre de vaccinare anti-COVID-19. Decizia vine dupa ce straini și romani au trecut in Arad numai pentru a se imuniza. In felul acesta, doritorii se…

- Sectorul italian al turismului ar urma sa se redeschida la mijlocul lunii mai, ministrul Turismului, Massimo Garavaglia, anunțand ca Italia, una din cele mai vizitate tari din lume, va introduce mai devreme decat restul UE pasapoartele de vaccinare. Autoritatile italiene fac eforturi pentru a salva…

- Grecia iși deschide granitele pentru turisti din 16 aprilie. Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, a anunțat, luni, ca romanii au nevoie, la intrarea in Grecia, doar de un document de calatorie, un test PCR negativ sau certificat de vaccinare. „Pentru turistii romani,…