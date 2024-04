Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor din Romania au depistat recent un lot de capșune provenit din Grecia cu reziduuri de karanjin, un pesticid neaprobat in Uniunea Europeana, potrivit informațiilor publicate in Sistemul Rapid de Alerta pentru Alimente și Furaje (SRAAF).…

- Autoritatile din judetul Cluj au activat, luni, Plan Rosu de Interventie, dupa ce 12 muncitori de la o fabrica de mobila din Campia Turzii s-au intoxicat cu o substanta de curațare. ”La nivelul dispeceratului Integrat ISU-SAJ a fost primita o solicitare de la un operator economic situat pe strada Laminoristilor…

- Tot mai mulți cetațeni europeni, printre care mulți romani și unguri, se prefac ca sunt ucraineni și solicita autoritaților din Germania ajutoare sociale destinate refugiaților din calea invaziei ruse. Autoritațile din landul german Baden-Wurttemberg au identificat mai multe persoane care susțin ca…

- Ploile abundente și grindina au provocat inundații și au blocat strazi in unele zone din Dubai, luni, deoarece sistemele de canalizare nu au putut face fața ploii. Dubai is flooding bruv. ☔️ I should have brought my togs to the gym today. pic.twitter.com/uuMxtVhgHz — Josef Rakich (@ImJosefRakich) February…

- Autoritațile din Romania au emis o atenționare de calatorie, avertizand ca in Grecia ar putea sa aiba loc mai multe proteste violente.Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza ori care intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena ca poliția locala a emis…

- Autoritațile sanitare veterinare din Germania au notificat Romania pe 29 ianuarie, prin Sistemul Rapid de Alerta pentru Alimente și Furaje, ca au depistat o proba de semințe de rapița cu reziduuri de fosfan de 0,45 mg/kg, scrie lantulalimentar.ro. Limita maxima admisa este de 0,05 mg/kg.Proba a fost…

- Autoritațile romane au preluat din strainatate 1.004 de persoane condamnate anul trecut, dintre care 735 de fugari și 269 de deținuți transferați, a anunțat luni ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Mai mulți condamnați nu fost insa nici acum aduși in țara, ultimul caz cunoscut fiind cel al fostului…

- Cererea de extradare a statului roman pentru Catalin Chereches a ajuns la autoritațile din Germania. Avocatul fostului primar din Baia Mare, Razvan Doseanu, arata faptul ca Romania promite judecatorilor din Germania ca, in cazul in care Cherecheș va fi extradat, acesta va avea condiții de detenție…