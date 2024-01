Vești bune pentru șoferi. Vezi cu câți km/h poți să încalci viteza maximă și să scapi fără amendă Aparatura folosita pentru masurarea vitezei poate inregistra abateri, rezultand o diferența intre viteza reala a unui vehicul și cea inregistrata de aparat. Astfel ca, in anumite situații, conducatorii auto pot depași limita de viteza fara a primi sancțiuni, insa aceasta abatere nu poate fi semnificativa. Fiecare aparat de masurare a vitezei, inclusiv radarele utilizate de Poliția Rutiera, are o limita de toleranța, iar aceasta limita implica faptul ca pot exista diferențe intre viteza reala cu care circula un vehicul și cea inregistrata de aparat. Din acest motiv, pentru a evita situațiile in… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

