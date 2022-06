Stiri pe aceeasi tema

- In ziua in care s-au implinit șase luni de la preluarea guvernarii de catre actualul Cabinet din care face parte, dar și dupa ce premierul le-a cerut miniștilor, la inceputul ședinței de Guvern de miercuri, 25 mai, sa ia masurile necesare astfel incat, la nivelul fiecarui minister, sa se asigure reducerea…

- Dinamo, aproape de prima retrogradare din Liga 1. Din 1948, de la inființarea clubului, echipa de fotbal din Ștefan cel Mare a evoluat doar pe prima scena a fotbalului romanesc. Are in palmares 18 titluri și 13 Cupe ale Romaniei. Acum, „cainii roșii” sunt aproape de prima retrogradare din istorie, dupa…

- Bucurie fara limite in familia lui Laurențiu Reghecampf! Celebrul antrenor a devenit cu puțin timp in urma tata de baiat pentru a treia oara. Corina Caciuc, partenera de viața a antrenorului, a nascut un bebeluș sanatos. Laurențiu Reghecampf este in al noualea cer de fericire in aceste momente!

- Vladimir Putin a fost umilit grav de fostul ambasador al Chinei in Ucraina. Șeful de la Kremlin este criticat pentru razboiul din Ucraina chiar din tabara celor pe care ii credea parteneri. Fostul ambasador al Chinei in Ucraina, Gao Yusheng, este de parere ca Rusia nu mai poate controla desfașurarea…

- Expertiza medico-legala a stabilit ca barbatul si-a lovit copilul in cap de mai multe ori cu un obiect contondent. Individul a negat permanent ca traumatismele grave suferite de bebelus ar fi fost produse intentionat. Tribunalul Galati l-a condamnat la 16 ani de inchisoare pe Ciuraru Daniel, un barbat…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, va fi operat de cancer. Chiar daca propaganda rusa il prezinta pe liderul de la Kremlin ca fiind un lider sanatos, presa britanica anunța ca Vladimir Putin ar urma sa fie operat in perioada urmatoare, chiar daca se afla in plin razboi. S-ar fi stabilit și cine o…

- Criza carburanților și mai ales creșterea prețurilor acestora a adus panica printre romani, mai ales in ultima perioada. Recent, prețurile au mai scazut, insa raman in continuare foarte ridicate, in comparație cu anii precedenți. Virgil Popescu, ministrul Energie, a facut un nou anunț in legatura cu…

- Pepe va fi tata pentru a treia oara și artistul a dezvaluit cum au reacționat fetițele sale cand au aflat ca vor mai avea un frațior. De fapt, Rosa și Maria urmeaza sa aiba doi frațiori, pentru ca și mama lor, Raluca, este insarcinata cu actualul iubit. Dupa divorțul de Raluca Pastrama, Pepe și-a refacut…