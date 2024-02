Veste pentru toţi seniorii: ce se întâmplă cu recalcularea pensiilor Pensionarii vor primi din lunile mai-iunie deciziile cu pensiile recalculate, pensii care din septembrie vor intra in plata. In cazul in care unii pensionari vor avea pensii mai mici ca urmare a recalcularii, ei vor ramane cu pensia actuala, pentru ca legea arata ca nici un beneficiar nu poate avea pensia scazuta. Prima marire a […] The post Veste pentru toti seniorii: ce se intampla cu recalcularea pensiilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bate vant pentru un nou cadou electoral pentru pensionari. Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca a cerut Ministerului de Finante ca, in zilele urmatoare, sa-i prezinte impactul de marire a pensiilor intre 2.000 si 3.000 lei. „Dupa cum bine stim, pana in 2.000 lei nu se impoziteaza nicio pensie, sa…

- Pensionarii vor primi din lunile mai-iunie deciziile cu pensiile recalculate, pensii care din septembrie vor intra in plata, a declarat ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu. Ea a spus, la Antena 3, ca in cazul in care unii pensionari vor avea pensii mai mici ca urmare a recalcularii, ei vor ramane…

- Ministrul a vorbit din nou despre recalcularea pensiilor, susținand ca din luna septembrie 2024 pensionarii din Romania vor beneficia de cea de-a doua majorare a pensiilor. Romanii ar urma sa primeasca deciziile „undeva in luna mai”, potrivit Simonei Bucura-Oprescu. Promisiune: pensionarii nu vor fi…

- Pensionarii vor primi din lunile mai-iunie deciziile de recalculare a pensiilor , pensii care din septembrie vor intra in plata, a declarat duminica la Antena 3, ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu. Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu a anunțat ca din lunile mai-iunie pensionarii vor incepe…

- Pe hartie, pensiile s-au indexat cu 13,8% dar in realitate foarte mulți pensionari s-au trezit ca respectiva creștere e mai mica. ”Pensia neta a parinților mei a fost indexata cu 13,1%”, a declarat analistul economic Bogdan Glavan, afirmație care poate fi surprinzatoare in condițiile in care autoritațile…

- Vești importante! Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș a facut, miercuri seara, noi declarații referitoare la pensii. Peste 4,5 milioane de pensionari sunt vizați.Marcel Boloș a vorbit despre bugetul pe 2024, dar și despre recalcularea pensiilor care urmeaza sa aiba loc in toamna. Mai exact, potrivit…

- Este vestea momentului pentru toți pensionarii din Romania! Nu vor ramane fara sumele de bani mult așteptate! Anunțul vine din partea unui important ministrul al Coaliției de guvernare PSD-PNL: ”Nu ne putem permite sa punem in pericol banii”. Daca pana acum totul era o mare necunoscuta, de aici inainte…

- In aceste zile se dezbate noua Lege a Pensiilor in Parlament, iar pe baza noilor norme introduse, pensiile se vor majora in fiecare an in ianuarie. De altfel, anunțul avea sa-l faca Ministrul Muncii, explicand și ce se intampla și cu recalcularea pensiilor in 2024. Se dezbate noua Lege a Pensiilor in…