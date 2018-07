Stiri pe aceeasi tema

- Primele cereri din partea cetatenilor Uniunii Europene care vor sa ramana in Marea Britanie dupa Brexit vor fi inregistrate la sfarsitul lunii viitoare, in cadrul unui program pilot de obtinere a asa-zisului "settled status", statutul de cetatean instalat in Marea Britanie, transmite vineri Press…

- Timpul este foarte scurt in negocierile Uniunii Europene cu Marea Britanie pe tema Brexit, afirma Michael Roth, secretar de stat pentru Afaceri Europene in Ministerul german de Externe, avertizand ca nu poate fi exclusa nicio posibilitate, informeaza cotidianul Financial Times.

- Comisia Europeana avertizeaza cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, excluzand Marea Britanie, ca trebuie sa fie pregatite in legatura cu posibilitatea de a nu se ajunge la un acord cu Londra privind Brexit-ul, relateaza joi Press Association. Potrivit sursei, se asteapta sa fie…

- Guvernul britanic a prezentat joi, in parlament, detaliile planului sau in ce priveste relatiile intre Marea Britanie si Uniunea Europeana dupa Brexit, ce propune in primul rand o noua uniune vamala cu blocul Celor 27, transmit AFP si Reuters.

- Romanii din Marea Britanie primesc o veste extrem de proasta. Aceștia, dar și ceilalți cetațeni ai Uniunii Europene care locuiesc temporar in Anglia vor putea locui in continuare acolo, dar va fi nevoie de mai mult decat dovada ca locuiesc in același loc de cațiva ani.

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brummell, a declarat marti ca pentru Romania lupta impotriva coruptiei este importanta si si-a exprimat speranta ca vor fi facute progrese in continuare in acest domeniu, scrie Agerpres. Intrebat despre procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi,…

- Londra se gandeste sa dezvolte un sistem de navigatie prin satelit care sa rivalizeze cu proiectul Galileo al Uniunii Europene, in contextul unei dispute privind unele tentative de a restrictiona accesul Marii Britanii la informatii de securitate sensibile dupa Brexit, informeaza Financial Times,…