Veniturile Volkswagen au stagnat în trimestrul trei, iar compania anticipează că problemele din lanţul de aprovizionare vor continua Producatorul de automobile si-a redus insa asteptarile referitoare la livrarile din acest an, prognozand ca acestea vor fi similare cu cele din 2021, fata de o crestere estimata anterior de 5%-10. Volkswagen si-a mentinut totusi perspectiva de profit, care ar urm sa atinga limita superioara a unei marje de 7%-8,5%, prin reducerea costurilor fixe. Urmatoarele actualizari ale strategiei Volkswagen vor fi publicate in martie 2023. Cresterea sperata a evaluarii Volkswagen dupa listarea Porsche AG nu s-a materializat, actiunile producatorului auto scazand cu peste 28% in acest an, in timp ce evaluarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

