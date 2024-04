Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a spus ca testele electorale din urmatoarele luni vor defini partidul, dar și țara, pentru ceea ce va urma. „Am intrat in politica in 2019 pentru a construi. Romania de atunci suferea de instabilitate politica și de multiple crize. Ca general, nu am luat mereu decizii ușoare. Și niciodata bazate pe orgoliu. Imi respect in continuare juramantul dat ca militar, iar, pentru mine, obiectivele țarii sunt intotdeauna mai presus de orgoliile personale sau de partid(….) De atunci, iau decizii bazate pe ceea ce este bine pentru partid, pentru oameni și pentru țara. Nu a…