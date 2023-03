Veniturile petroliere ale Rusiei au scăzut cu 42% în decurs de un an, din cauza sancţiunilor G7 şi UE, anunţă AIE ”Estimam ca in februarie Rusia a castigat 11,6 miliarde de dolari, dupa ce in ianuarie a castigat 14,3 miliarde, iar cu un an mai inainte aproape 20 de miliarde” de dolari, se arata in raportul lunar al petrolului. ”La un an de la invazia Ucrainei de catre Rusia, aceasta trimite in continuare aproape acelasi volum de petrol pe pietele mondiale. Asta arata ca regimul sanctiunilor G7 nu a condus la o reducere a ofertei mondiale de brut si de produse petroliere, ci a limitat capacitatea Rusiei de a genera venituri din export”, se arara in raport. Productia petroliera ruseasca se afla in februarie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile petroliere ale Rusiei au scazut cu 42% in decurs de un an, pana in februarie, din cauza sanctiunilor impuse de Grupul Celor Sapte (G7) si Uniunea Europeana (UE) – in pofida faptului ca Moscova comercializeaza in continuare cam acelasi volum, anunta miercuri Agentia Internationala a Energiei…

- Norvegia este ingrijorata de neincrederea tot mai mare fata de Occident pe care Rusia si China o alimenteaza in tarile in curs de dezvoltare, in special in Africa, a transmis luni ministrul pentru Ajutorul de Dezvoltare, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Deficitul bugetar al Rusiei s-a adancit la 2.580 miliarde de ruble (34,19 miliarde de dolari) in primele doua luni din 2023, dupa ce Moscova a majorat semnificativ cheltuielile, in timp ce veniturile au scazut din cauza incasarilor mai reduse de pe urma petrolului si gazelor, a anuntat luni Ministerul…

- Ucraina nu are de gand sa reduca exporturile de grau, in viitorul sezon iulie 2023 – iunie 2024, deoarece recolta pare sa fie mai mare decat se estima, chiar daca este razboi, a declarat ministrul adjunct al Agriculturii, Taras Visotki, pentru Reuters. Inainte de razboiul cu Rusia, Ucraina era al cincilea…

- La un an de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, este in joc o remodelare fundamentala a ordinii internaționale. Occidentul, unit pentru prima data in ultimii ani, și-a redescoperit scopul. Intre timp, in alte parți, exista o competiție tot mai mare pentru conducerea geopolitica intre puterile emergente.…

- Dupa un an de razboi, europenii și americanii impartașesc multe dintre opiniile pe tema agresiunii Rusiei, a democrației și a echilibrului global al puterii, arata un sondaj realizat de Consiliul European pentru Relații Externe, un think-tank european. Oficialii din SUA și Europa trebuie insa sa ia…

- Cele mai mari 500 de intreprinderi familiale din lume sunt vitale pentru sanatatea economiei globale și se dezvolta mai rapid decat aceasta. Ele genereaza impreuna venituri de 8,02 trilioane de USD și angajeaza 24,5 milioane de persoane, in 47 de jurisdicții din intreaga lume, un nivel suficient de…

- Exporturile de petrol rusesc catre Uniunea Europeana au scazut in noiembrie cu 430.000 de barili pe zi, la 1,4 milioane de barili pe zi, fata de luna precedenta, potrivit Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…