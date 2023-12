Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter militar al Guyanei cu sapte persoane la bord a disparut miercuri langa frontiera cu Venezuela, a anuntat armata. Incidentul a avut loc in contextul unui diferend teritorial intre cele doua tari asupra Essequibo, o regiune bogata in petrol revendicata de Caracas.

- Evenimentele recente din Venezuela, unde 95,3% dintre venezueleni au votat pentru anexarea provinciei Essequibo, reprezinta o dezvoltare semnificativa in dinamica geopolitica a regiunii. Este vorba despre un teritoriu de 159.500 km2 la vest de raul Essequibo, administrat și controlat de Guyana, dar…

- Un elicopter al armatei Guyanei cu sapte persoane la bord a disparut miercuri langa frontiera cu Venezuela, in contextul unui diferend teritorial intre cele doua tari asupra Essequibo, o regiune bogata in petrol revendicata de Caracas, a anuntat armata guyaneza, transmite AFP, citat de Agerpres."Aparatul…

- Noi ingrijorari privind izbucnirea unui conflict in America de Sud, dupa ce președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anunțat ca va intra pe un teritoriu controlat de Guyana și revendicat de Caracas, pentru exploatari petroliere.

- Populația din Venezuela susține anexarea unei mari parți din Guyana, țara vecina. Bogat in resurse minerale, cu acces la zacaminte importante de petrol din Atlantic , Essequibo, un teritoriu mult mai mare decat Grecia, care cuprinde doua treimi din Guyana, este acum clamat de Venezuela, dupa ce peste…

- Nicolas Maduro, mega-lovitura inainte de alegeri: are 'mana libera' sa formeze un nou statPopulatia din Venezuela a votat cu majoritate covarsitoare pentru crearea unui nou stat intr-o regiune bogata in petrol din tara vecina, Guyana, revendicata si de aceasta, informeaza Rador Radio Romania.Peste…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a salutat ridicarea temporara a unora dintre sanctiunile americane in sectorul gazului si petrolului, dupa acordul semnat intre autoritatile de la Caracas si opozitie in vederea organizarii de alegeri prezidentiale in 2024, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- Guyana l-a convocat pe ambasadorul venezuelean in urma unei masuri decise de tara acestuia de a organiza un referendum asupra statutului regiunii bogate in petrol Essequibo, regiune disputata, informeaza Rador.Tensiunile referitoare la regiune au escaladat brusc saptamana trecuta, dupa ce Guyana…