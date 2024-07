Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden le-a cerut duminica americanilor, intr-un discurs rar, sa „reduca temperatura politica”, dupa ce rivalul sau republican Donald Trump a fost lovit in ureche de un glonț, in timpul mitingului sau electoral din statul Pennsylvania, relateaza Reuters, citata de News.ro.Impuscarea…

- O noua drama s-a desfașurat pe scena americana. Tentativa de asasinat asupra fostului președinte Donald Trump, in timpul unui miting electoral din Butler, Pennsylvania, a zguduit națiunea și a adus in prim-plan discuția despre violența politica. Incidentul, care a lasat in urma doi morți și mai mulți…

- Serviciul Secret, care raspunde in SUA de protectia asigurata inaltelor personalitati politice, a dezmintit ca ar fi refuzat sa aloce mijloace suplimentare pentru a asigura securitatea lui Donald Trump inainte de mitingul de sambata din Pennsylvania la care fostul presedinte si candidatul republican…

- Presupusul autor al focurilor de arma de la mitingul lui Donald Trump se afla in afara perimetrului in aer liber unde avea loc evenimentul electoral, a spus la CNN procurorul comitatului Butler din statul Pennsylvania, Richard Goldinger. El a fost identificat la cateva ore dupa atac. ACTUALIZARE 11.03 Crooks…

- Fostul președinte american Donald Trump a fost impuscat in ureche in timpul unui miting de campanie, sambata, dupa o eroare majora de securitate, un atac ce va alimenta temerile de lunga durata ca disputata competitie electorala din SUA ar putea degenera in violenta politica, relateaza agenția de presa…

- Imaginile și informațiile despre tentativa de asasinare asupra lui Donald Trup, continua sa șocheze. O noua inregistrare video arata mișcarea salvatoare pe care Donald Trump a facut-o chiar in momentul in care un glonț a trecut pe langa capul fostului președinte la mitingul din Butler, Pennsylvania.

- Campania electorala pentru alegerea președintelui american a luat o nota dramatica. La un miting al candidatului republican Donald Trump s-au auzit impușcaturi, iar Trump a fost ranit. Tragatorul a fost impușcat la randul sau. Mitingul a avut loc sambata seara, in Butler (Pennsylvania). Trump a luat…