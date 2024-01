Stiri pe aceeasi tema

- Nu de mult, Antena 1 anunța cel mai nou show al trustului. Este vorba despre „Power Couple”. In cele noua saptamani de filmare in Malta, cele noua cupluri de vedete au avut de infruntat 18 probe, unele dintre ele fiind interzise cardiacilor! Concurenții au dat dovada de curaj și inalțime, fiind urcați…

- Rona Hartner și Jo au participat in același sezon de la Te cunosc de undeva, unde s-a legat o prietene intre cele doua artiste. Regretata cantareața s-a numarat printre cei care i-a fost alaturi artistei și iși amintește cu drag de momentele petrecute impreuna.

- Alina Pușcaș, prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva”, difuzata de Antena 1, a dezvaluit in exclusivitate pentru Playtech Știri detalii importante despre regretata actrița Rona Hartner, despre care s-a aflat joi, 23 noiembrie 2023, ca s-a stins din viața. „Muncea pana la epuizare”. Actrița Rona…

- Laura Giurcanu și Sanziana Negru au facut echipa la America Express 2023, iar fanii le urmaresc aventurile cu sufletul la gura. In prezent, show-ul se difuzeaza la Antena 1. Laura a devaluit recent detalii despre experiența ei in show, dar și felul in care a schimbat-o.“Doar in bine, zic eu! Cred ca…

- Se lanseaza reality show-ul Power Couple! Ce vedete participa! Dupa succesul inregistrat de Insula Iubirii, postul de televiziune Antena 1 lanseaza un nou reality show de gen. Este vorba despre o emisiune despre cupluri realizata dupa un format internațional de succes. Show-ul este versiunea romaneasca…

- Antena 1 a anunțat oficial faptul ca Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea nu vor mai face parte din echipa emisiunii „Chefi la cuțite”. Motivul este „refuzul acestora de a participa la filmarile din octombrie 2023, conform calendarului de filmare comunicat catre ei in martie 2023,…

- Alina Pușcaș a fost amendata de curand, dupa ce și-a lasat mașina prea aproape de strada, in timp ce se indrepta catre salon. Cu toate ca spune ca nu i-a incurcat pe ceilalți șoferi, prezentatoarea TV s-a trezit cu sancțiunea, pe motiv ca nu a parcat unde ar fi trebuit.