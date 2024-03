Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan și Alina Pușcaș s-au asigurat ca marcheaza cum se cuvine cea de-a patra gala Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 9 martie 2024. Ambele au purtat ținue inedite care au surprins și le-au pus in valoare trasaturile superbe.

- Andreea Balan și Alina Pușcaș au purtat ținute demne de o gala atat de speciala ca cea din aceasta seara de la Te cunosc de undeva! sezonul 20. Jurata și prezentatoarea au atras, cu sigurața, toate privirile celor din platou, dar și admirația telespectatorilor.

- In prima ediție a sezonului 20 a emisiunii Te cunosc de undeva!, Alina Pușcaș și Andreea Balan au reușit sa atraga toate privirile cu ținutele lor. Cele doua au stralucit și la propriu, și la figurat, in rochiile argintii.

- Alina Pușcaș a oferit prima reacție in urma zvonurilor conform carora ar fi insarcinata cu al patrulea copil. Controversa a luat amploare dupa ce vedeta a distribuit o imagine pe platforma de socializare.

- Continue reading Și-a lasat job-ul pentru a merge la Australian Open! Sacrificiul suprem facut de Andreea Balan pentru Victor Cornea: Nu participa la filmarile „Te cunosc de undeva” at Info real.

- Ei sunt concurentii sezonului 20 Te cunosc de undeva. Cand incepe emisiunea la Antena 1 Antena 1 pregatește un nou sezon al emisiunii Te cunosc de undeva. Sezonul cu numarul 20 incepe sambata, 17 februarie, ora 20:00. Este vorba despre un sezon de tip Best Of, la care vor participa cei mai buni concurenți…

- Au inceput filmarile pentru cel de-al 20-lea sezon „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, insa o vedeta a absentat de pe platourile de filmare. Este vorba despre jurata Andreea Balan, care este plecata peste hotare, la mii de kilometri de Romania. Andreea Balan, marea absenta de la Te cunosc de undeva…

- Vedetele care participa la Te cunosc de undeva All Stars 2024 Antena 1 pregatește un nou sezon al emisiunii Te cunosc de undeva. Filmarile pentru sezonul cu numarul 20 au inceput deja. Este vorba despre un sezon de tip Best Of, la care vor participa cei mai buni concurenți din edițiile anterioare. Și…