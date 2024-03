Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara a fost plina de surprize. Shift și Connect-R au ridicat sala in picioare la momentul lor și au reușit sa se autodepașeasca. Au avut nevoie doar de un pian și un microfon, iar cei doi s-au transpus in rolul personajului lor.

- Connect-R și Shift s-au transformat in Aretha Franklin in a patra ediție la Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 9 martie 2024 și au reușit sa ridice publicum in picioare. Cum a sunat celebrul refen (You Make Me Feel Like) A Natural Woman in interpretarea lor.

- Și in aceasta seara transforming show-ul Te cunosc de undeva! a fost plin de surprize. Shift și Connect-R s-au transformat in Ed Sheeran și Stormzy și au interpretat piesa "Shape of you". Care au fost parerile juraților despre momentul lor.

- Cea de-a doua ediție de la Te cunosc de undeva! a adus noi transformari și provocari pentru echipe. Connect-R și Shift au avut de interpretat, de aceasta data, un personaj cel puțin neașteptat. Au intrat in pielea lui Mick Jagger.

- Connect-R și Shift s-au transformat in Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, in a doua gala Te cunosc de undeva sezonul 20 din 24 februarie 2024. Concurenții au inceput ediția cu multa energie, iar momentul lor a starnit controverse.

- Connect-R și Shift fac echipa in emisiunea „Te cunosc de undeva”, sezonul 20, care va incepe sambata la Antena 1. Inca din prima ediție cei doi cantareți au avut parte de un moment plin de nostalgie, care le-a provocat emoții puternice. 2563 de transformari, 127 de concurenti si nu mai putin de 19 sezoane…

- 2563 de transformari, 127 de concurenti si nu mai putin de 19 sezoane realizate in 12 ani de spectacol total, astea sunt cifrele care descriu cel mai bine transforming show-ul Te cunosc de undeva!.

- Eliza Natanticu si Zarug fac echipa la „Te cunosc de undeva”, show-ul de la Antena 1 care a ajuns la cel de-al 20-lea sezon. „Te cunosc de undeva!”, unul dintre cele mai longevive talent show-uri din Romania, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, in fiecare sambata, de la 20.00.…