Stiri pe aceeasi tema

- In prima ediția a sezonului cu numarul 20 a emisiunii Te cunosc de undeva!, Jo și Liviu Teodorescu au facut un show incendiar. Cei doi s-au transformat in Rihanna și au interpretat piesa „We found love”.

- In primul episod al sezonlui 20 al emisiunii Te cunosc de undeva!, difuzat pe data de 17 februarie 2024, Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat in AC/DC și au interpretat celebra piesa "Thunderstruck". Cum au comentat jurații prestația lor.

- Cel mai nou sezon Te cunosc de undeva!, ce va avea premiera sambata aceasta, de la 20.00, la Antena 1, aduce in fata telespectatorilor concurenti care de-a lungul celor 19 sezoane au participat la realizarea celor nu mai putin de 2563 de transformari.

- Show-ul transformarilor totale si totodata unul dintre cele mai longevive talent show-uri din Romania, Te cunosc de undeva!, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, sambata aceasta, de la 20:00.

- Continue reading Și-a lasat job-ul pentru a merge la Australian Open! Sacrificiul suprem facut de Andreea Balan pentru Victor Cornea: Nu participa la filmarile „Te cunosc de undeva” at Info real.

- Ei sunt concurentii sezonului 20 Te cunosc de undeva. Cand incepe emisiunea la Antena 1 Antena 1 pregatește un nou sezon al emisiunii Te cunosc de undeva. Sezonul cu numarul 20 incepe sambata, 17 februarie, ora 20:00. Este vorba despre un sezon de tip Best Of, la care vor participa cei mai buni concurenți…

- Au inceput filmarile pentru cel de-al 20-lea sezon „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, insa o vedeta a absentat de pe platourile de filmare. Este vorba despre jurata Andreea Balan, care este plecata peste hotare, la mii de kilometri de Romania. Andreea Balan, marea absenta de la Te cunosc de undeva…

- Vedetele care participa la Te cunosc de undeva All Stars 2024 Antena 1 pregatește un nou sezon al emisiunii Te cunosc de undeva. Filmarile pentru sezonul cu numarul 20 au inceput deja. Este vorba despre un sezon de tip Best Of, la care vor participa cei mai buni concurenți din edițiile anterioare. Și…