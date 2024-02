Stiri pe aceeasi tema

- Ilona Brezoianu a facut primele declarații despre iubitul ei. Actrița, care e și prezentatoare la matinalul de la Antena 1, dar și concurenta la show-ul „Te cunosc de undeva”, s-a ferit pana acum sa iși faca publica relația de iubire. In fiecare weekend, Ilona Brezoianu apare pe micul ecran, atat in…

- In prima ediția a sezonului cu numarul 20 a emisiunii Te cunosc de undeva!, Jo și Liviu Teodorescu au facut un show incendiar. Cei doi s-au transformat in Rihanna și au interpretat piesa „We found love”.

- Cel mai nou sezon Te cunosc de undeva!, ce va avea premiera sambata, de la 20:00, la Antena 1, vine cu o noua serie de artisti si noi provocari pe masura. O vor simti din plin, pe propria piele, inca din prima gala, Jo si Liviu, carora ruleta le-a adus un personaj care a reusit sa le starneasca deopotriva…

- Te cunosc de undeva!, unul dintre cele mai longevive talent show-uri din Romania, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, in fiecare sambata, de la 20.00. Printre cele 8 echipe de artisti ce au spus „DA” transformarilor in cadrul celebrului show se numara echipa formata din Alexia…

- Ei sunt concurentii sezonului 20 Te cunosc de undeva. Cand incepe emisiunea la Antena 1 Antena 1 pregatește un nou sezon al emisiunii Te cunosc de undeva. Sezonul cu numarul 20 incepe sambata, 17 februarie, ora 20:00. Este vorba despre un sezon de tip Best Of, la care vor participa cei mai buni concurenți…

- Reprezentantul Romaniei la Eurovision 2022 a caștigat de doua ori concursul „Te cunosc de undeva!” impreuna cu Emi și i s-a propus din nou sa vina la show-ul difuzat de Antena 1. Andrei a preferat insa, ca de aceasta data, sa stea departe de platourile de filmare. Buzoianul are cu totul alte preocupari,…

- Vedetele care participa la Te cunosc de undeva All Stars 2024 Antena 1 pregatește un nou sezon al emisiunii Te cunosc de undeva. Filmarile pentru sezonul cu numarul 20 au inceput deja. Este vorba despre un sezon de tip Best Of, la care vor participa cei mai buni concurenți din edițiile anterioare. Și…